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Le jeune garçon n’a pas pu être réanimé. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une fillette de 3 ans retrouvée morte dans le 8e arrondissement, sa mère placée en garde à vue

  • par La Rédaction

    • Une enquête est en cours après la découverte, mardi, du corps sans vie d'une fillette de 3 ans dans un immeuble du quartier Beauvisage, à Lyon. Sa mère, interpellée sur place, a été placée en garde à vue.

    Une fillette âgée de 3 ans a été retrouvée morte mardi 4 août dans un immeuble du quartier Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l'enfant se trouvait aux côtés de sa mère lorsqu'elle a été découverte dans les parties communes de la résidence.

    La mère a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame. Elle est soupçonnée d'avoir administré des médicaments à sa fille, une piste désormais examinée par les enquêteurs. Il reste toutefois à établir si les faits relèvent d'un acte volontaire ou d'un accident.

    La famille faisait l'objet d'un accompagnement social en raison d'une situation de grande précarité. La mère devait être présentée à la justice dans la journée de jeudi.

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