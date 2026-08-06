Lyon : une fillette de 3 ans retrouvée morte dans le 8e arrondissement, sa mère placée en garde à vue

Une enquête est en cours après la découverte, mardi, du corps sans vie d'une fillette de 3 ans dans un immeuble du quartier Beauvisage, à Lyon. Sa mère, interpellée sur place, a été placée en garde à vue.

Une fillette âgée de 3 ans a été retrouvée morte mardi 4 août dans un immeuble du quartier Beauvisage, dans le 8e arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l'enfant se trouvait aux côtés de sa mère lorsqu'elle a été découverte dans les parties communes de la résidence.

La mère a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête ouverte pour déterminer les circonstances précises du drame. Elle est soupçonnée d'avoir administré des médicaments à sa fille, une piste désormais examinée par les enquêteurs. Il reste toutefois à établir si les faits relèvent d'un acte volontaire ou d'un accident.

La famille faisait l'objet d'un accompagnement social en raison d'une situation de grande précarité. La mère devait être présentée à la justice dans la journée de jeudi.