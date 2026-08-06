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Photo d’illustration des pompiers du Rhône en intervention sur un feu de végétation. (Crédit SDMIS)

Le feu de forêt dans la Drôme toujours "stable"

  • par LR

    • L'incendie ayant brûlé près de 240 hectares de forêt dans le massif de Claps depuis lundi, près de Bellegarde-en-Diois dans la Drôme, est "stable", ont indiqué jeudi les pompiers.

    Le feu n'a pas progressé cette nuit malgré quelques reprises constatées. "Ces foyers sont inaccessibles actuellement et ne présentent pas de danger, sauf en cas de fort vent du sud ou de conditions météo extrêmes", a précisé le lieutenant-colonel Alain Pradon, du Sdis 26, lors d'un point presse à 7H.

    Depuis lundi, sept sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés dans la lutte contre ce feu de forêt, a-t-il ajouté. Aucune habitation n'a été touchée.

    Jeudi, le travail des pompiers (jusqu'à 325 toujours mobilisés) va consister à sécuriser les lisières et circonscrire le feu. La surface de forêt brûlée reste pour l'instant "stable" à 240 hectares.

    En juillet, à une quinzaine de kilomètres dans le massif du Justin, un feu de forêt avait parcouru près de 4.400 hectares de végétation dans une zone montagneuse au-dessus de Die. Plus d'un millier de personnes de hameaux, colonies de vacances et d'un camping avaient été évacuées par précaution.

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