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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

  • par LR

    • Deux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange canicule ce jeudi 6 août 2026.

    L'épisode caniculaire se poursuit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus globalement dans le sud-est du pays. Ce jeudi 6 août 2026, Météo France a ainsi placé quatre départements en vigilance canicule, dont deux en vigilance orange.

    Si le Rhône et l'Isère sont toujours en vigilance jaune canicule, avec des températures qui devrait de nouveau se rapprocher des 33 ou 35 degrés, la Drôme et l'Ardèche sont eux concernés par une vigilance orange canicule. Localement le thermomètre pourrait grimper jusqu'à 40 degrés.

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