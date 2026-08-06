Tour de France Femmes : dans le Beaujolais, l’heure était à la fête

Des milliers de spectateurs ont pris place sur les routes du Beaujolais ce mercredi 5 août à l'occasion de la cinquième étape du Tour de France Femmes, entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, au nord de Lyon.

Les premiers spectateurs étaient déjà installés bien avant le passage de la caravane. Ce mercredi, le Beaujolais a vécu au rythme du Tour de France Femmes. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais (Rhône), le peloton devait parcourir 140 kilomètres et franchir huit ascensions, dont le redoutable Mont Brouilly, avant un final haletant. Au bout de l'effort, c'est la Néerlandaise Demi Vollering qui s'est imposée au sprint devant Marlen Reusser, toujours porteuse du maillot jaune. Mais bien avant le passage des meilleures coureuses du monde, la fête avait déjà commencé.

À bord de la caravane publicitaire, impossible d'échapper à l'enthousiasme du public. Dès les premiers kilomètres, les mains se tendent, les enfants courent le long de la route et les plus vieux adultes retrouvent, le temps d'une journée, leurs souvenirs d'enfance. Parfois, avec un simple sourire, un signe ou un "merci".

🚴‍♀️ À Belleville-sur-Saône (Rhône), le public était au rendez-vous pour accueillir les coureuses du Tour de France Femmes.



Il s’agissait de la deuxième arrivée dans la ville du Beaujolais, après celle de 2023 chez les hommes.#TDFF #Mâcon #Belleville pic.twitter.com/XezbclnISg — Lyon Capitale (@lyoncap) August 5, 2026

Le Beaujolais aux couleurs du Tour

Tout au long du parcours, le Beaujolais s'est mis à l'heure du Tour. Les drapeaux aux couleurs du vignoble dominaient largement les bas-côtés, accompagnés de nombreux étendards de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plus surprenant, plusieurs supporters avaient également sorti les maillots de l'Olympique Lyonnais.

Dans les villages traversés, habitants et commerçants avaient décoré façades, balcons et ronds-points pour accueillir le peloton. Une fête populaire que seul la Grande Boucle parvient à mettre en place chaque année. "Le Tour, c'est unique. Les petites sont venues principalement pour les cadeaux", nous explique Thomas sur la ligne d’arrivée, venu de Villefranche avec ses deux filles de 2 et 5 ans.

Pour Lucien, retraité, cette fête lui donne encore du baume au cœur : "J'avais déjà vécu l'arrivée du Tour ici en 2023. Ça fait toujours quelque chose de voir autant de monde dans les rues de Belleville". "Les gens commencent à connaître les championnes, comme Pauline (Ferrand-Prévot), et à suivre le Tour féminin. C’était pas notre cas il y a encore deux ans", avoue Julien aux côtés de son frère. Une ferveur qui confirme l’intérêt grandissant autour de cette épreuve, encore jeune (sa nouvelle version date de 2022) mais déjà capable de mobiliser un large public.

Un engouement qui donne des idées à Lyon ?

Le Rhône a donc accueilli une arrivée à Belleville-sur-Saône pour la deuxième fois de son histoire, après celle des hommes en 2023. Et avec l'affluence observée ce mercredi sur les routes du Beaujolais, difficile de ne pas imaginer le succès populaire que rencontrerait un départ ou une arrivée dans les rues de Lyon. Pour rappel, la dernière arrivée de la Grande Boucle dans la capitale des Gaules remonte à 2020. Le maire Grégory Doucet avait évoqué en janvier dernier, chez nos confrères de BFM Lyon, une possible arrivée du Tour féminin d’ici 2028.

🚴‍♀️🇪🇺La championne d’Europe Demi Vollering lève les bras à Belleville-sur-Saône pour le compte de la 5e étape du Tour de France Femmes.#TDFF #Mâcon #Belleville pic.twitter.com/juolva8PwX — Lyon Capitale (@lyoncap) August 5, 2026

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