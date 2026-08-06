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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un jeudi ensoleillé et encore bien chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée bien chaude et ensoleillée qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce jeudi 6 août 2026.

    La chaleur n'en finit plus à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Après une nuit de nouveau quasiment tropicale, où le thermomètre n'est pas descendu sous les 20 degrés, ce jeudi 6 août s'annonce une nouvelle fois ensoleillé et chaud à Lyon.

    Le soleil brillera du matin au soir tandis que le thermomètre oscillera entre 22 degrés ce jeudi matin et 33 degrés dans l'après-midi. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison une nouvelle fois.

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