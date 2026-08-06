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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont concernés par une vigilance aux feux de forêts ce jeudi 6 août 2026.

    Alors que l'épisode caniculaire se poursuit dans la région, notamment dans le sud, le risque des feux de forêts est toujours présent dans une large partie d'Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé sept départements de la région en vigilance ce jeudi 6 août.

    Si l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain et l'Isère sont en vigilance jaune pour un risque modéré, la Drôme et l'Ardèche sont eux en vigilance orange. Le risque de feux de forêts dans ces deux départements reste élevé selon Météo France.

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