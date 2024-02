Théâtre à voir en famille : Désirée, la petite orpheline

Seule sur scène au Transmetteurs de Rillieux-la-Pape, l’actrice Sabine Messina incarne Désirée, une petite orpheline facétieuse.

Désirée grandit dans son orphelinat au milieu des autres petites filles et rencontre des familles en vue d’une adoption. On la voit exprimer les multiples émotions qui la traversent.

Épuré et original, le dispositif scénique consiste en un fil tendu et des morceaux de papier qui, au fur et à mesure du spectacle, prennent la forme de divers objets et accessoires.

Écrit avec beaucoup de finesse, ce spectacle émeut autant qu’il fait rire. Les spectateurs s’attachent à la fillette, suivent son quotidien difficile, en attendant sa rencontre avec la douceur.

La Douceur – À partir de 7 ans – Le 7 février aux Transmetteurs, Rillieux-la-Pape