Le ministère de l'Intérieur a rendu public les chiffres des violences conjugales en Haute-Savoie.

Le ministère de l'Intérieur a publié il y a quelques semaines les chiffres des violences conjugales en France, qui ont augmenté de 10 % entre 2022 et 2023. "En France en 2023, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une augmentation de 10 % par rapport à 2022, proche du taux d’évolution annuel moyen constaté depuis 2019 (soit 13 %)", est-il précisé dans le rapport.

En Haute-Savoie, le rapport évoque le chiffre de 8,4 victimes pour 1 000 habitants, derrière les départements les plus touchés par ce fléau que sont le Pas-de-Calais, La Réunion, Le Nord et la Seine-Saint-Denis. Toutefois, et selon le rapport, seule une victime de violences conjugales sur sept a déclaré cette atteinte aux services de sécurité.

Selon les chiffres du ministère 85 % des victimes sont des femmes, et 64 % des violences sont physiques, pour 31 % verbales.