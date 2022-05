La bande dessinée à l'honneur au mois de juin avec le Lyon BD Festival

Durant tout le mois de juin, la bande dessinée sera mise en avant à l'occasion du mois de la BD, avec comme événement phare, la 17e édition du Lyon BD Festival.

Mercredi débutera le mois de juin, et avec lui le mois de la BD. Un événement très attendu par les amoureux de la bande dessinée. Le point d'orgue de cette manifestation sera le Lyon BD festival, qui aura lieu les 10, 11 et 12. Sur ces trois jours, les visiteurs pourront rencontrer des scénaristes, auteurs ou encore illustrateurs dans différents lieux de la ville, notamment à la Fnac Lyon Bellecour ou encore au théâtre Comédie-Odéon.

Des séances de dédicace sont également prévues à l'hôtel de ville, avec notamment les auteurs de Métal Hurlant. Les organisateurs ont dans le même temps programmé des spectacles avec la Lyon BD Party, mais aussi le one woman show d'Elyon’s, autrice de BD née au Cameroun. Enfin, des animations rythmeront le week-end avec des dessins réalisés en direct, tout comme une fresque à la chapelle de la Trinité. Un espace consacré à la BD vintage sera également ouvert place de Terreaux samedi et dimanche.

Certains lieux seront accessibles gratuitement comme le Goethe-Institut ou la maison de l'Architecture, mais pour d'autres, il vous faudra réserver vos places sur ce lien. Plusieurs tarifs vous sont proposés, et le pass festival vous donne un accès gratuit au musée des Beaux-Arts et au musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique.

Outre la 17e édition du Lyon BD Festival, le 9e art sera également mis en avant dans plus de 80 lieux, comme par exemple au théâtre des Célestins ou à la Galerie des Terreaux, du 1er au 30 juin. Pour plus d'informations sur la programmation, rendez-vous ici.

