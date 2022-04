Lyon Capitale vous présente les enjeux des élections législatives dans chaque circonscription de Lyon et du Rhône. Décryptage dans la 7e circonscription du Rhône.

Les élections législatives ?

Ces élections, prévues le dimanche 12 juin 2022 (1er tour) et le dimanche 19 juin (2e tour), permettent l'élection des 577 députés à l'Assemblée nationale. Elles sont capitales. Les députés votent notamment toutes les lois. La répartition des sièges de députés s'effectue par tranches de population, aussi appelées des circonscriptions (environ 100 000 - 125 000 habitants par circonscription).

Dans le Rhône, il y a 14 circonscriptions. Le Rhône envoie donc 14 députés à l'Assemblée nationale. Un seul député est élu par circonscription, celui qui arrive en tête au 2e tour.

La 7e circonscription du Rhône

C'est l'une des 14 circonscriptions du Rhône.

Elle regroupe les cantons de Bron, Rillieux-la-Pape, Vaulx-en-Velin et Sathonay-Camp.

Le territoire concerné représente environ 134 000 habitants

La député sortante La député sortante

Anissa Kheder (LREM)

En 2017, à l'issue d'un scrutin particulièrement serré au second tour des législatives, la député LREM l'emporte avec 50,60 % des suffrages face à Alexandre Vincendet, maire LR de Rillieux-la-Pape. C'est à peine 250 voix de différence qui suffiront à Anissa Kheder pour siéger à l'Assemblée nationale ces cinq dernières années.

Les forces en présence en 2022 (en attente des alliances)

Anissa Kheder, députée sortante LREM ;

députée sortante LREM ; Alexandre Vincencet , maire LR de Rillieux-la-Pape ;

, maire LR de Rillieux-la-Pape ; Stephane Gomez , adjoint PS à Vaulx-en-Velin de Hélène Geoffroy ;

, adjoint PS à Vaulx-en-Velin de Hélène Geoffroy ; Albert Levy , ancien juge et candidat LFI qui pourrait être parachuté ;

, ancien juge et candidat LFI qui pourrait être parachuté ; Tiffany Joncour , ex-élue RN du 9e arrondissement de Lyon ;

, ex-élue RN du 9e arrondissement de Lyon ; Thomas Spreux , professeur des écoles et candidat LO ;

, professeur des écoles et candidat LO ; Stéphanie Vella, conseillère municipale PCF de Bron.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 mai à 18 heures.

Les résultats des deux tours de la présidentielle 2022 dans la 7e circonscription

Mélenchon : 37,5 % Macron : 24,5 % Le Pen : 15,5 % Zemmour : 6,8 % Jadot : 4,1 % Pécresse : 3,9 %

Au second tour, c'est le président sortant Emmanuel Macron qui s'est imposé face à Marine Le Pen avec 68,90 % des suffrages exprimés.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre carte interactive en bas de l'article.

L'enjeu

C’est l’une des circonscriptions les plus incertaines des législatives du mois de juin prochain dans la métropole de Lyon. Sur la base des résultats du premier tour, elle pourrait sourire aux Insoumis et à une gauche unie (37,5% pour Jean-Luc Mélenchon). Un signe ne trompe pas : l’Union populaire va procéder à un parachutage sur cette circonscription. Ce procédé est utilisé de manière quais exclusive dans les territoires les plus favorables. L’ancien magistrat lyonnais Albert Lévy pourrait représenter la gauche dans la 7e. L’attitude du PS sera à surveiller. Hélène Geoffroy, maire socialiste de Vaulx-en-Velin, la plus grande commune de la circonscription, ne veut pas que son parti se range derrière les Insoumis et pourrait ne pas faire campagne. Et pour la gauche, sans Vaulx-en-Velin, les espoirs de victoire s’amenuisent. Le 10 avril, Jean-Luc Mélenchon a obtenu 54,94%, profitant d’une participation très élevée pour Vaulx-en-Velin (59,55%). Dans cette circonscription, les abstentionnistes auront les clés du scrutin.

Chez les marcheurs, une incertitude subsiste sur le nom du candidat. LREM a régulièrement rappelé que les sortants ne seront pas réinvestis de manière automatique. Ce qui place Anissa Kheder sur la sellette. Le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, a été investi par Les Républicains mais se verrait bien porter, in fine, les couleurs de la majorité présidentielle. Depuis cet automne, il est annoncé à Horizons, le parti d’Édouard Philippe, voire directement chez LREM. Mais ces deux formations hésitent. Alexandre Vincendet pourrait faire partie de la cinquantaine d’élus LR que Nicolas Sarkozy devrait proposer à Emmanuel Macron dans le cadre du rassemblement qu’il appelle de ses voeux.