Passage de Lyon à 30 km/h : les sanctions pourront tomber à partir de dimanche

Pendant près d'un mois, les opérations de contrôle menées auprès des automobilistes dépassant les 30 km/h à Lyon avaient pour principal objectif d'informer. Dimanche 1er mai, après un mois de pédagogie, les policiers pourront dresser des contraventions lorsque cela sera nécessaire.

Depuis le 30 mars dernier, la norme pour rouler en ville à Lyon n’est plus plus de 50km/h mais bien de 30 km/h. En effet, 80% des rues lyonnaises sont limitées à 30 km/h depuis un mois et la municipalité écologiste a d'abord misé sur la pédagogie pour les débuts de cette mesure. Toutefois, dès ce dimanche 1er mai, les contrôles vont s'accompagner des premières verbalisations lorsque cela est nécessaire.

Le délai de pédagogie étant bientôt terminé, les sanctions devraient commencer à pleuvoir. Dans cet objectif, la municipalité entendait s’appuyer sur sa police qui dispose de radars jumelles en plus d'installer des radars sanctions sur le périmètre concerné. Grégory Doucet, maire de Lyon, a réaffirmé l'intérêt de cette mesure à nos confrères d'ActuLyon : "L’objectif est simple : réduire le nombre d’accidents et de morts. On veut même qu’il n’y ait plus aucun morts. À Londres, c’est -45% d’accidentologie depuis la mise en place des 30km/h".

