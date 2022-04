Ce samedi 30 avril, à 20h, rendez-vous pour la grande finale d'Eloquentia, un concours de prise de parole.

Le rendez-vous est donné, ce samedi soir, au palais de la mutualité (Lyon 3e) pour le quatrième et dernier tour du concours de prise de parole Eloquentia. Fondée en 2020, Eloquentia Lyon est une association présente dans 21 villes en France et en Algérie. L'objectif: mettre en lumière la parole des jeunes de 18 à 30 ans au travers d'un grand concours d'éloquence.

Au programme: la grande finale. Quatre orateurs, dont deux étudiants lyonnais, sont encore en liste. Ils devront prendre la parole devant un public pouvant aller jusqu'à 400 personnes. Pour définir le gagnant, un jury de spécialistes sera présent, avec Eddy Moniot, comédien et acteur, Bertrand Perier, avocat à la cour de cassation et Hadidiatou Gouressy, lauréate internationale d'Eloquentia 2021. Seront également présents: Paul Lawton, poète et écrivain et Mehdi Krüger, slameur.

Deux étudiants lyonnais en finale

Parmi les finalistes: Yasmine Khattari, benjamine de la grande finale, elle a 20 ans et est étudiante en double licence de droit et science politique à l'université Jean Moulin Lyon 3. Un autre étudiant lyonnais participe à la grande finale: Gabriel Deleglise, en quatrième année à Sciences Po Lyon, en master de communication. Yasmine et Gabriel vont débattre contre Chloé Michel, venue de Lille, où elle est en cinquième année à Sciences Po, en géopolitique et Yacine Saighi, souscripteur en assurance et intervenant en université, également arbitre de football amateur.

Les rappeurs lyonnais au rendez-vous

Entre les prises de parole, les rappeurs lyonnais El bobby et Cyrious prendront le micro pour proposer des performances artistiques. À la fin de la soirée, un seul vainqueur, qui pourra ensuite entamer les phases internationales du concours en fin d'été. Ouverture au public dès 19h, début du concours à 20h.

Informations pratiques | Grande finale d'Eloquentia Lyon

Quand: Samedi 30 avril à 20h

Où: palais de la mutualité, 1 place Antonin Jutard, 69003 Lyon

Tarif: gratuit sur inscription via la billetterie en ligne d'Eloquentia Lyon