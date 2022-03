Le Parti Socialiste a désigné ses 14 représentants pour concourir aux élections législatives en juin prochain.

Alors que sa candidate, Anne Hidalgo, est en très mauvaise posture dans les sondages en vue du 1er tour de la présidentielle (10 avril 2022) - elle est créditée d'environ 2% - la fédération du Rhône du PS a désigné ses référents, dans les 14 circonscriptions du Rhône, pour les élections législatives (12 et 19 juin 2022).

"Après discussion avec nos partenaires, beaucoup porteront nos couleurs et se présenteront devant le suffrage universel. Ils et elles ont notre entier soutien pour porter haut nos valeurs et convictions et représenter l’idéal socialiste à l’Assemblée nationale en juin prochain", estime Christiane Constant, la 1ère secrétaire de la Fédération du Rhône du PS.

Les 14 délégués PS dans le Rhône