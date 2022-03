Connu dans le monde entier pour sa programmation exceptionnelle, le festival Jazz à Vienne fête ses 41 ans. L'occasion pour les puristes de découvrir ou de redécouvrir la scène jazz actuelle.

Le théâtre antique de Vienne va encore vibrer cette année. Pour la 41ème année consécutive, le festival revient après une édition 2020 annulée et une édition 2021 restreinte, suite à l'épidémie de COVID. "Depuis plus de quarante ans, le festival fête pendant quinze jours le jazz avec toujours l’envie de surprendre, innover et faire découvrir toute la richesse du jazz et de ses musiques cousines", précise Thierry Kovacs, directeur du festival. Ainsi, des artistes comme MC Solaar, James Cullum, Herbie Hancock, George Benson ou encore Grégory Porter sont annoncés.

Un festival accessible à tous

Présent dans le coeur des Viennois depuis 1981, le festival a toujours voulu rendre accessible le jazz. Même si il "reste fidèle à son histoire avec une programmation qui cherche à défendre cette musique", les programmateurs veulent "surprendre avec des projets spéciaux qu’on ne verra que sur le festival." Comme par exemple, grâce à des expositions sur notamment "de l’histoire de la batterie" ou encore les femmes dans le jazz. Ses expositions sont a retrouver en l’église de Saint-André- le-Haut.

Le festival se tiendra du 29 juin au 13 Juillet 2022. La programmation complète ici.