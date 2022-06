Législatives à Lyon : la 1re circonscription à la loupe

A quelques jours du premier tour des élections législatives, Lyon Capitale vous présente les candidats et les forces politiques en présence dans la 1re circonscription du Rhône qui englobe cinq arrondissements de Lyon.

La géographie de la 1re circonscription

124 789 habitants

Elle est à cheval sur cinq arrondissements de Lyon en dessinant une banane qui part de Valmy (9e) et s’étire jusqu’au quartier Moulin à Vent dans le 8e.

La circonscription se compose de l’intégralité du 5e, 2e : quartiers de Perrache et de la Confluence, 7e : au sud des voies de chemin de fer (Gerland), 8e : quartiers Moulin à Vent et Grand trou, 9e : Gorge de Loup et Valmy.

Les candidats dans la 1re circonscription

Thomas Rudigoz (Ensemble), Aurélie Gries (Nupes), Anne Prost (LR), Voliaria Gagarine (RN), Sixtine Bonfils (Reconquête), Grégory Dayme (RDG), Celina Vuarin-Appa Plaza (DVD), Fanny Colombier (DIV), Patrick Charron (ECO), Jim Bugni (LO)

Résultat du premier tour de l’élection présidentielle de 2022

Jean-Luc Mélenchon : 31,5 %, Emmanuel Macron : 30,9 % - Marine Le Pen : 10,8 % - Éric Zemmour : 7,1 % - Yannick Jadot : 7,1 % - Valérie Pécresse : 4,9 %

Résultat du premier tour de l’élection législatives de 2017

Thomas Rudigoz (LREM) 46,88% - Elliott Aubin (LFI) 13,75% - Anne Lorne (LR) 12,47% - Bertrand Artigny (EELV) 8,30% - Tiffany Joncour (FN) 7,42% - Julien Giraudo (PCF) 2,85%

Le député sortant : Thomas Rudigoz (Ensemble)

Les enjeux

Comme en 2017, le second tour pourrait opposer le candidat de la majorité présidentielle à celui des Insoumis. Le rapport de force a, en revanche, évolué en cinq ans. Si l’addition des voix de la gauche au premier tour de la présidentielle se confirme, alors Aurélie Gries sera aux portes de l’Assemblée nationale. Thomas Rudigoz, député sortant, mise sur son ancrage local dans une circonscription qu’il a “travaillée” pendant cinq ans. Il est aussi débarrassé d’une candidature dissidente qu’avait longtemps agitée Gérard Collomb qui n’a jamais digéré l’émancipation de son ancien protégé.