"Aux 4 coins de la Métropole" revient pour une 3ème édition ce 23 juin

Lancé en 2021, "Aux 4 coins de la Métropole" organise sa 3ème édition ce dimanche 23 juin, et propose aux Lyonnais de découvrir ou redécouvrir les plus beaux panoramas du territoires.

Ce dimanche 23 juin aura lieu la 3ème édition de "Aux 4 coins de la Métropole", cette nouvelle édition propose aux Lyonnais de découvrir ou redécouvrir les plus beaux panoramas du territoire.

De nombreuses activités seront proposées de 10h à 18h durant cette journée gratuite et ouverte à tous, au programme jeu de mises, randonnée, balade en VTT et beaucoup d'autres animations ludiques. Ces activités se dérouleront sur quatre lieux, à savoir la plateforme d'Herbens au Grand large à Meyzieu, la Tour panoramique de la Duchère (Lyon 9e), le Parc du Rhône à Grigny et le Mont Thou à Saint-Cyr-au-Mont-D'or. Il sera également possible de manger sur place, une petite restauration est également prévue.

Dans un communiqué, la Métropole de Lyon invite les Lyonnais "d'explorer de nouveaux horizons en partant à la découverte, hors des sentiers battus et des lieux incontournables".

"Hors des sentiers battus"

Cet évènement veut s'inscrire, selon la Métropole de Lyon, "dans le cadre du schéma de développement du tourisme responsable 2021-2026", "Il s'agit de créer une offre alternative aux grands évènements lyonnais en valorisant les atouts communs de la métropole pour découvrir le territoire hors des sentiers battus".

Hélène Duvivier Dromain, vice-présidente de la Métropole de Lyon déléguée au Tourisme et la Coopération européenne et internationale, se félicite "d'un franc succès chaque année", et ajoute que "pour cette 3ème édition, la Métropole de Lyon a choisi de mettre en valeur des panoramas à couper le souffle que peu de gens connaissent et je suis certaine que beaucoup seront surpris de la beauté et de la richesse qu’offre notre patrimoine local".