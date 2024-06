Le vrai, l'unique Darth Vader à Lyon

Le musée Cinéma & Miniature (deuxième musée le plus visité de Lyon) vient d’acquérir le casque original de Dark Vador, issu de L’Empire Contre-Attaque (1980).

C’est l’un des personnages centraux et emblématiques de la saga Star Wars, créée par George Lucas. Francisé sous le nom de Dark Vador, Darth Vader est le nom original de la série la plus rentable de l’histoire, fusion de “dark” (sombre) et “death” (mort), et de “invader” (envahisseur) et “father” (père). Le musée Cinéma & Miniature (deuxième musée le plus visité de Lyon) vient d’acquérir le casque original, issu de L’Empire Contre-Attaque (1980).

Dans Star Wars, épisode IV - Un Nouvel Espoir (1977), le design initial de Darth Vader a été conçu par Ralph McQuarrie, dont les dessins ont servi de base pour la création du costume. Le concept visait à incorporer des éléments médiévaux et futuristes tout en donnant à Vader une apparence autoritaire. Le casque, en particulier, est inspiré de casques de samouraïs et de différentes iconographies de la fantasy et de la science-fiction, lui donnant une esthétique simultanément ancienne et moderne.