Le trafic TER partiellement interrompu entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne 

Un arbre tombé sur les voies ce jeudi matin perturbe la circulation ferroviaire entre Lyon Part-Dieu et Saint-Étienne.

Du fait des intempéries liées au passage de la tempête Ciaran sur la France, le trafic ferroviaire est compliqué ce jeudi matin sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. D’après les services de la SNCF au niveau régional "on compte des retards éparpillés sur la majorité des lignes de la région ce matin, et en particulier les lignes de l'étoile ferroviaire lyonnaise".

Reprise estimée à 10 heures

La circulation est ainsi "partiellement interrompue entre Saint Etienne et Lyon Part Dieu à cause d'un arbre tombé sur les voies entre Givors et Chasse sur Rhône". La reprise n’est pas estimée avant 10 heures d’après SNCF TER Aura.

À noter que les trains circulent en revanche normalement entre Saint-Étienne et la gare de Lyon Perrache.