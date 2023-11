En Lituanie, l’Asvel vise sa 1re victoire européenne depuis janvier

En déplacement en Euroligue pour la première fois avec son nouveau coach, l’Asvel, qui reste sur 18 défaites de rang, vise une première victoire depuis janvier face au Zalgiris Kaunas.

Depuis le 26 janvier 2023, la chute libre vécue par l’Asvel en Euroligue, le championnat européen, semble ne pas vouloir s’interrompre. Avant de se déplacer ce jeudi soir sur le parquet du club lituanien du Zalgiris Kaunas, le 8e du championnat, l’équipe villeurbannaise affiche un bilan désastreux et vertigineux de 18 défaites consécutives. Depuis le début du nouvel exercice, l’Asvel a ainsi perdu ses cinq rencontres et pointe à la 18e et dernière place du classement de l’Euroligue.

Toutefois, avec l’arrivée de l’Italien Gianmarco Pozzecco sur le banc, les motifs d’espoir de voir l’hémorragie stoppée sont là. Depuis trois journées le club tourne autour de la victoire en Euroligue et pour son premier match européen avec son nouveau coach, l’Asvel s’est inclinée de trois petits points à domicile (87-84) vendredi dernier face au Virtus Bologna. Deux jours plus tard, les joueurs de Pozzecco ont bien réagi en infligeant une gifle à la SIG Strasbourg (91-72) en Betclic Elite. De bon augure avant le coup d’envoi du match de ce jeudi soir prévu à 19 heures.