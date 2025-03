Le tour de France Emploi public et handicap passera par Lyon

Le Tour de France des 20 ans du FIPHFP Emploi public et Handicap passera par le musée des Confluences de Lyon le 25 mars prochain. L'occasion de décerner les trophées emploi et handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis février, Le Tour de France des 20 ans du FIPHFP Emploi public et Handicap sillonne la France. Le 25 mars prochain, l'événement fera escale à Lyon, au musée des Confluences. Une étape organisée afin de célébrer deux décennies d'engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation d'handicap dans la Fonction publique. L'occasion également d'impulser une nouvelle dynamique pour l'avenir et d'attribuer les trophées emploi et handicap de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un prix décerné aux employeurs publics, distingués par leurs actions en faveur du handicap.

Au cours de ces dix-sept étapes autour de l'hexagone, le tour de France permettra de dresser un bilan des progrès accomplis, de mettre en lumière les initiatives et bonnes pratiques déployées et de définir de nouvelles ambitions.

