Anniversaire de la Loi Handicap : à Lyon, "on est loin du compte, mais on accélère"

A l'occasion de l'anniversaire de la Loi Handicap du 11 février, la Ville de Lyon dresse le bilan. Si le nombre de bâtiments municipaux respectant les normes PMR a triplé, celui reste encore trop faible.

Le 11 février signe les vingt ans de la Loi handicap, instaurée pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. A cette occasion, la Ville de Lyon a dressé le bilan et poursuit son engagement pour une ville plus inclusive.

En marge du Plan handicap, voté en 2023 par la municipalité, plusieurs actions sont menées afin de réduire la dette d'accessibilité dans les bâtiments municipaux : "Vingt après le vote de la Loi Handicap, le chemin vers l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées est loin d'être fini", a déclaré le maire de Lyon Grégory Doucet. Il poursuit : "A Lyon, nous en avons justement fait l'un des axes prioritaires." Pour cela, des travaux d'ampleur sont menés, notamment à la MJC La Duchère, située dans le 9e arrondissement.

Une MJC plus accessible

En août dernier, un important chantier a été lancé à la MJC La Duchère située dans le 9e arrondissement. L'objectif : rendre le lieu plus accessible aux personnes à mobilité réduite et le relier au boulevard Balmont. Pour cela, le chantier prévoit la création d'un premier ascenseur intérieur et d'un second à l'extérieur permettant d'accéder à la MJC depuis le boulevard Balmont. Les sanitaires et les espaces extérieurs seront quant à eux remodelés afin d'offrir un accès aux personnes à mobilité réduite : "Il est question avec ce chantier d'accessibilité, un sujet au coeur de notre mandat", explique le maire de Lyon.

Le chantier prévoit également la création d'un point d'entrée secondaire depuis l'accès piéton du boulevard Balmont. Celui-ci permettra aux personnes en situation de handicap d'accéder au rez-de-chaussée, mais aussi de rendre les salles du bas plus autonomes et accessibles aux habitants du quartier de Vaise. Le coût total de l'intervention s'élève à 4,5 millions d'euros. Un coût englobant également la rénovation thermique entière du bâtiment vieux de 60 ans. La fin des travaux est estimée à septembre 2025.

Le Maire de Lyon, plusieurs élus et des membres du personnel de la MJC étaient présents sur le chantier.

"On est loin du compte mais on accélère"

Cette rénovation s'inscrit parmi les différents projets menés par la municipalité afin de rendre la ville de Lyon plus accessible : "A travers ces projets, nous avons la volonté de faire en sorte que Lyon soit exemplaire sur l'application de la loi handicap" déclare Grégory Doucet. Pour cela, treize chantier d'accessibilité ont été menés sur l'année 2024, dans différents lieux municipaux dont des écoles et des espaces sportifs. Si seulement 11 % des bâtiments municipaux étaient accessibles en 2020, ce sont désormais 30 % d'entre eux qui respectent la loi handicap : "Nous avons multiplié par trois les chiffres en quelques années, nous avons bon espoir qu'ici à 2026 nous atteignons les 50%", espère Grégory Doucet.

Afin d'accélérer cette action la municipalité à adopté d'autres mesures, telles que des commissions communales d'accessibilité animées par des personnes concernées. Des kits inclusifs ont également été distribués dans les écoles, tandis que le nombre de travailleurs municipaux handicapés au sein de la Ville de Lyon est en hausse (10% contre 6% obligatoire).

Malgré ces actions, les chiffres restent trop faibles, la loi handicap étant censée être respectée à 100% dès 2025 : "Le handicap reste la première discrimination en France", rappelle Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon, délégué au handicap. Il poursuit : "A Lyon, on est loin du compte mais on accélère."

Lire aussi : Lyon : une mobilisation pour les 20 ans de la loi handicap