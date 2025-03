Le salon Global Industrie revient à Lyon du 11 au 14 mars

Le salon dédié au monde de l'industrie Global Industrie a débuté ce 11 mars au parc d'exposition d'Eurexpo Lyon. Il se tiendra jusqu'au 14 mars prochain.

Du 11 au 14 mars, le rendez-vous de l'industrie Global industrie se tiendra au parc des expositions d'Eurexpo. Avec 2 500 exposants internationaux et quelques 100 000 m2 d'exposition, le salon se positionne comme le lieu de rassemblement de l'écosystème industriel. Cette année, Global Industrie sera découpé en quatorze univers. Parmi les enjeux abordés : l'automatisation, l'intelligence artificielle, ou encore l'environnement.

A cette occasion, le premier ministre français Francois Bayrou se rendra à Eurexpo jeudi 13 mars.

87 entreprises de la Région

Faisant parti des plus grands événements français et européen autour de l'industrie, le salon regroupera 87 exposants rhônalpins. L'occasion pour ces entreprises de valoriser leur savoir faire et de présenter leurs dernières innovations sous la bannière de la Région AURA.

Parmi les entreprises exposantes pour la Région, le groupe Gami. Spécialisée dans la construction d'équipements industriels, Gami accompagne les grandes entreprises des secteurs technologiques : "Nous participons au salon Global Industrie pour obtenir une meilleure visibilité, rencontrer nos clients et fournisseurs actuels, et bien sûr, pour entrer en contact avec de nouveaux prospects", témoigne la chargée de direction de Gami, Audrey Malfreyt. Autres exposants de la Région : Bobitech, Cimeal ou encore Dama.

