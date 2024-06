L'Université Lumière Lyon 2 distingue Orhan Pamuk

Ce lundi 24 juin, l'Université Lumière Lyon 2 a distingué l’écrivain et prix Nobel de littérature Orhan Pamuk au sein du Grand amphithéâtre du campus des Berges du Rhône.

"Une réputation internationale"

Lauréat du prix Nobel de littérature en 2006 comme de nombreux prix littéraires dans le monde entier, personnalité engagée contre la répression politique en Turquie et défenseur de la reconnaissance du génocide arménien, Orhan Pamuk jouit d’une réputation internationale. Sa présence à Lyon au mois de juin dans le cadre du 36e congrès du Comité international d’Histoire de l’Art était l’occasion pour l’Université Lumière Lyon 2 de distinguer et soutenir cet écrivain et de proclamer, à travers la remise d’un doctorat honoris causa, les valeurs culturelles et éthiques auxquelles l’établissement est attaché.

Depuis sa création en 1973, l'Université Lumière Lyon 2 a distingué une quarantaine de personnalités en leur décernant un doctorat honoris causa.

