Les représentants de la Métropole de Lyon seront présents au salon Global Industrie, qui organise sa 6e édition du 11 au 14 mars.

Le salon Global Industrie est de retour du mardi 11 mars au vendredi 14 mars prochains, au parc Eurexpo Lyon à Chassieu. La 6e édition de ce rendez-vous réunissant la filière industrielle sera notamment animée par la Métropole de Lyon, aux côtés d'Orly Lyon Invest et de la MMI'e Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi.

Les experts de la collectivité et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) d'Auvergne-Rhône-Alpes animeront trois temps forts sur l'économie circulation ou la transition bas carbone de l'industrie : mardi de 14 h à 16 h, mercredi de 10h30 à midi et jeudi de 14h30 à 16h30.

La Métropole de Lyon, territoire où plus de 50 % de la richesse est créée par l'industrie, interviendra également sur la Grande Scène, jeudi 13 mars à midi, "autour de la démarche ZIBAC dans la Vallée de la Chimie comme un exemple de coopération réussie entre territoire et industriels".