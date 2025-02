À Lyon, les personnels de l'hôpital privé Jean Mermoz en grève

Les personnels de l'hôpital privé Jean Mermoz à Lyon sont en grève depuis plus d'un mois.

Depuis plus d'un mois, les personnels de l'hôpital privé Jean Mermoz à Lyon, établissement apprtenant au groupe Ramsay, sont en grève. Initiée par les brancardiers, préparateurs en pharmacie et magasiniers, la mobilisation s'est étendue aux secrétaires médicales, aides-soignants, brancardiers, agents de service hospitalier (ASH) et infirmiers des urgences.

Des revendications salariales et organisationnelles

"La CGT Santé Action Sociale soutient depuis plus d'un mois les luttes successives des personnels", indique-t-elle dans un communiqué de presse. Et d'ajouter : "Nous sommes témoins de personnels épuisés et en colère qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois et pourtant, sont toujours déterminés pour accueillir et prendre en charge des patients dans de bonnes conditions."

Les employés réclament des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail. Les salaires actuels sont jugés excessivement bas : une aide-soignante gagne 9,30€ brut de l'heure, tandis qu'une infirmière diplômée d'État touche 12€ brut de l'heure, avec des primes qui ne sont pas prises en compte pour la retraite, assure la CGT.

La mobilisation s'étend également à d'autres établissements du groupe Ramsay, comme le Médipôle, où les personnels se mettent également en grève pour des revendications similaires. La CGT dénonce une situation générale préoccupante au sein du groupe, où les salariés sont confrontés à des conditions de travail difficiles.