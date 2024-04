Du 22 au 27 avril, la "semaine des gestes qui sauvent" est de retour à Lyon afin de sensibiliser les Lyonnais sur le bons gestes à adopter. Cette année, le "village des premiers secours" s’installe au Parc de la Tête d’Or.

Alors que près de 50 000 personnes sont victimes d’un arrêt cardiaque chaque année selon les données du ministère de la santé, la Ville de Lyon et la Fédération Française de Cardiologie souhaitent sensibiliser les Lyonnais sur les bons gestes à adopter. La "semaine des gestes qui sauvent" revient donc du 22 au 27 avril ainsi que son "village des premiers secours."

Après les Berges du Rhône en 2023, cette année, le village s’installera au Parc de la Tête d’Or. Au programme, ateliers et conférences pour "apprendre et rappeler les gestes qui sauvent : repérer un arrêt cardiaque, alerter les secours, pratiquer un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur."

La semaine des gestes qui sauvent. ©Ville de Lyon

Tout le programme

Lundi 22 avril :

8e arrondissement : initiations aux gestes qui sauvent au Centre Social Laënnec de 10h00 à 11h30. Inscriptions auprès du Centre Social par téléphone au 04 37 90 56 05 et par mail : secretariat.csl@cs-laennec.fr

9e arrondissement : initiations aux gestes qui sauvent au Pôle 9 (MJC – Centre social) de 18 heure à 19h30. Inscriptions à l’accueil du Pôle 9, par téléphone au 04 78 83 29 68 ou par mail : accueil@pole9.fr

Mardi 23 avril :

6e arrondissement : conférence "L’urgence cardiaque : infarctus, arrêt cardiaque. Que faire ?" avec Dr Jean Boutarin, cardiologue à la Mairie du 6e à 18 heures. Inscription par mail avant le 19 avril à cette adresse : protocole.ma6@mairie-lyon.fr avec la référence SGQS2024

Mercredi 24 et jeudi 25 avril :

3e arrondissement : de 11 heures à 18 heures au Centre Commercial Westfield de la Part Dieu, au niveau 0, des séances d’initiations aux gestes qui sauvent de 45 minutes animées par les sapeurs-pompiers du CASC et les cardiologues et formateurs de la Fédération Française de Cardiologie.

Samedi 27 avril :

6e arrondissement : village des premiers secours de 10 heures à 18 heures, au Parc de la Tête d’Or, entrée de la voûte par le boulevard Stalingrad. Au programme, initiations aux gestes qui sauvent, stands des premiers secours et parcours de sensibilisation à l'accident vasculaire cérébral (AVC). La Croix-Rouge sera également présente pour évoquer la prévention en milieu festif et la Ville de Lyon organisera une animation sur la découverte des risques majeurs.

2e, 3e, 7e arrondissements : les casernes Confluence, Corneille et Rochat proposent des créneaux de sensibilisations aux gestes qui sauvent.

Toutes les informations sur la Semaine des Gestes qui sauvent sur le site lyon.fr