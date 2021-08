Le risque d'allergie à l'ambroisie est élevé dans le Rhône

Selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), les allergiques à l'ambroisie devront être particulièrement vigilants dans le Rhône.

"Les belles journées chaudes et ensoleillées de ces prochains jours favoriseront la dispersion des fortes concentrations de pollens d’ambroisie dans l’air surtout le long de la vallée du Rhône", explique le RNSA. Les pollens de graminées seront aussi de sortie dans le Rhône avec un risque plus faible. Les départements de la Drôme, l’Isère et l’Ardèche sont aussi fortement touchés par les pollens d'ambroisie.

Le RNSA donne quelques conseils pour limiter les symptômes allergiques comme rincer ses cheveux le soir, aérer au moins 10 min par jour avant le lever et après le coucher du soleil, éviter de faire sécher le linge à l’extérieur et de gardez les vitres des voitures ouvertes.