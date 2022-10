Saint-Etienne : un homme meurt percuté par un train

Un homme a été retrouvé mort sur les rails de la gare de La Terrasse, à Saint-Étienne, ce samedi 8 octobre.

Un accident tragique s'est produit ce samedi soir à la gare de La Terrasse, à Saint-Étienne, dans le département de la Loire. Un homme âgé de 47 ans est décédé après s'être glissé entre deux trains à l'arrêt. D'après France Bleu, les circonstances de la mort de cet individu restent encore floues.

Selon les témoins de l'accident, l'individu aurait escaladé le grillage de la gare, pour s'introduire sur les rails du train. L'un des deux TER en provenance de Roanne et à destination de Saint-Étienne Châteaucreux qui était à l'arrêt, a repris sa marche en avant. Le Stéphanois aurait fait une chute après avoir couru après le train. Des témoins ont par la suite aperçu le corps étendu de la victime sur les voies.

L'homme est décédé au moment de l'arrivée des secours. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes précises de la mort. Le conducteur du train a d'ores et déjà été entendu par le parquet de Saint-Étienne. Il a été mis hors de cause.

Lire aussi : Un homme de 50 ans tué par un tramway à Vaulx-en-Velin