Lyon Tasting : un festival pour développer son palais

La 5e édition de l'évènement Lyon Tasting s'est tenue le week-end du 8 au 9 octobre 2022, au Palais de la Bourse de Lyon. Près de 3 500 visiteurs sont venus à la rencontre d'une centaine de vignerons pour déguster quelque 300 vins et champagnes.

Comme chaque année depuis 5 ans, le festival des grands vins Lyon Tasting a réuni une centaine de vignerons avec plus de 300 références de vins et pas moins de 3 500 épicuriens lyonnais. Une centaine de propriétés essentiellement venues de la Vallée du Rhône, de la Bourgogne et du Beaujolais et plus largement de l'ensemble du vignoble français étaient représentés. "On ressent sur le salon une vraie envie de transmettre, une vraie volonté de partager des connaissances, avec des vignerons engagés, qui offrent du sens aux vins dégustés", souligne Guillaume Garcia, influenceur gastronome.

Pour plonger dans l'univers viticole, le festival a organisé pour les 3 500 épicuriens présents une quinzaine d'animations pour mettre à l'épreuve leurs connaissances et leurs papilles pour ensuite participer à un concours de dégustation organisé par Chateaunet. Pour les moins grands connaisseurs du vin, de nombreux ateliers étaient mis en place pour se familiariser avec de nombreuses appellations de la région.

La gastronomie est aussi venue à la rencontre du vin pour former un bon mélange au palais de la Bourse, dans le 2e. Au total, quinze chefs emblématiques lyonnais se sont retrouvés pour faire décuver leur cuisine, en accord avec les vins dégustés. Membres des Toques Blanches Lyonnaises ou des différents Bouchons Lyonnais, ils ont pendant deux journées réalisées de nombreux repas pour le plus grand bonheur des visiteurs.

