Le refuge Tonga recueille un 20e serval : "il est temps que ça cesse"

Le refuge Tonga terre d'accueil du zoo de Saint-Martin-la-Plaine vient d'accueillir son 20e serval depuis début 2022. Des animaux détenus illégalement par les particuliers.

Une semaine après avoir accueilli quatre lionnes et une tigresse blanche, saisies dans un cirque, le refuge Tonga terre d'accueil du zoo de Saint-Martin-la-Plaine vient de recueillir un serval. Le vingtième depuis le début de l'année 2022, un chiffre "à peine croyable", déplore le refuge.

Victime d'un trafic illégal

Cette espèce est mis en danger par un trafic illégal alimentant une hybridation avec le chat domestique dont le résultat est le chat de la race 'Savannah'. Ce dernier est devenu très populaire auprès des particuliers depuis 2021 et alimente une trafic lucratif.

Ce mal serval a été trouvé en plein centre-ville de Lille il y a trois semaines, attrapé par les pompiers du SDIS 59 et temporairement pris en charge au Zoo de Lilles, il vient d'arriver à St-Martin-la-Plaine.

"Il ne manquera pas de compagnie de servals, car même si, heureusement, nous en avons placé dans différents parcs zoologiques qui ont accepté d'en loger, nous en avons encore beaucoup", explique le refuge Tonga.

La détention de Serval est illégale, "il est temps de punir sévèrement les détenteurs de ces animaux sauvages protégés", poursuit Tonga. Et d'ajouter : "Ces animaux n'ont pas du tout leur place dans une maison et surtout ce sont des animaux dangereux et protégés, au même titre que des tigres ou des lions."

