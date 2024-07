Le recap' des temps forts de la semaine à Lyon

Enquête académique sur les messages de soutiens d'écoliers à la députée Garin, la gare Part-Dieu double de surface, Bac 2024 et Mélina Robert Michon porte-drapeau. On fait le point sur les infos marquantes de cette semaine du 8 au 14 juillet.

Enquête ouverte par l'Académie de Lyon après une banderole d'écoliers en soutient à la députée Garin

Dans une vidéo publiée jeudi, qui a depuis été supprimée, la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin montrait une fresque sur laquelle des messages d'encouragements auraient été écrits par des enfants de l'école Gilbert-Dru à Lyon. Le rectorat a ouvert une enquête.

Contactée par Lyon Capitale après le début de cette polémique, l'Académie de Lyon explique avoir ouvert une enquête. "On rassemble actuellement les éléments qu'on pourrait obtenir sur cette affaire" nous explique le rectorat.

Marie-Charlotte Garin, le 25 janvier 2024 à l'Assemblée nationale (crédits : AN)

La gare Part-Dieu double de surface avec la galerie Béraudier

Agrandie et modernisée, l'incontournable gare de Lyon Part-Dieu arbore un nouveau visage qui aura coûté 223 millions d'euros au total.

Cette nouvelle gare plus spacieuse et lumineuse permet ainsi d'accueillir les 135 000 voyageurs quotidiens dans de meilleures conditions. En particulier, la galerie Béraudier, longue de 210 mètres, vise à faciliter l'accès à la gare et la désengorger.

La gare de Lyon Part-Dieu fait désormais 33 580 mètres carrés de surface. (SNCF-AREP)

Les résultats du Bac 2024 avec un taux de réussite en hausse

Le taux de réussite après les rattrapages atteint 91,4 %, en hausse de 0,4 point par rapport à l’année précédente (91,0 %).

Sur les 19 341 candidats présents au baccalauréat général, on compte 215 mentions "Très Bien" avec Félicitation du jury, 2 184 mentions "Très Bien", 4 865 mentions "Bien" et 6 004 mentions "Assez Bien". Au total, 68,6 % des candidats obtiennent une mention, soit 1,3 point de plus qu’en 2023.

Résultat du bac © Tim Douet

Mélina Robert-Michon porte drapeau tricolore pour les Jeux Olympiques

La Lyonnaise Mélina Robert-Michon, vice-championne olympique à Rio en 2016, et Florent Manaudou, quadruple médaillé olympique dont l'or en 2012, ont été choisis après un vote des athlètes sélectionnés pour les JO. Elle sera porte drapeau de la délégation Française.

Mélina Robert-Michon, qui fêtera ses 45 ans le 18 juillet, participera à Paris à ses septièmes JO, 24 ans après ses premiers. La lanceuse de disque, va honorer sa 70e sélection en équipe de France.