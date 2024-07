Le taux de réussite au Baccalauréat 2024 est en augmentation dans l'académie de Lyon.

Malgré de nombreux changements dans cette nouvelle mouture de l'examen, les résultats du Baccalauréat sont positifs dans l'académie de Lyon. Le taux de réussite après les rattrapages atteint 91,4 %, en hausse de 0,4 point par rapport à l’année précédente (91,0 %).

Pour le seul diplôme général, le taux de réussite atteint 96 %, soit une hausse de 0,5 points par rapport à 2023. Sur les 19 341 candidats présents au baccalauréat général, on compte 215 mentions "Très Bien" avec Félicitation du jury, 2 184 mentions "Très Bien", 4 865 mentions "Bien" et 6 004 mentions "Assez Bien". Au total, 68,6 % des candidats obtiennent une mention, soit 1,3 point de plus qu’en 2023.

Le taux de réussite du Bac technologique est quant à lui de 89,6 %, soit une augmentation de 1,4 point par rapport à 2023. Dans le Rhône, le taux de réussite est de 90,6 %. Il a progressé de façon moins marquée en baccalauréat général (+0,5 point) qu’en baccalauréat technologique (+1,9 point). Il a légèrement diminué en baccalauréat professionnel (- 0,4 point).