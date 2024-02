Le récap des temps forts de la semaine à Lyon

Hommage au couple Manouchian, saisie du Conseil d'État par Lyon III, festival de métal néonazi, marché du chauffage urbain,… Lyon Capitale vous offre un récapitulatif des informations à retenir pour cette semaine du 19 au 25 février 2024.

Panthéonisation de Missak Manouchian : un hommage rendu à Lyon

Hommage au couple Manouchian à Lyon le 21 février © CM

Mercredi 21 février, à l’occasion de l’entrée au Panthéon du couple de résistants arméniens Missak et Mélinée Manouchian, un hommage était organisé à Lyon.

Plus d’une centaine de personnes était réunie, mercredi après-midi, à Bellecour, devant la sculpture du Veilleur de Pierre pour rendre hommage au couple de résistants arméniens, Missak et Mélinée Manouchian. Une date symbolisant leur entrée au Panthéon, ce 21 février 2024.

Organisé par la fédération rhodanienne du Parti communiste français (Missak et Mélinée Manouchian étaientt encartés au PCF) ainsi que l’Union culturelle française des Arméniens de France (UCFAF) et l’Institut CGT d’histoire sociale du Rhône, l’hommage était avant tout politique.

"Manouchian et les résistants étrangers représentent ce qu'il y a de plus noble dans l'engagement de la résistance parce qu'ils se battent pour une patrie d'adoption, pour la France qu'ils ont choisi", pointait Raphaël Debu, conseiller métropolitain et secrétaire fédéral du Parti Communiste dans notre 6 minutes chrono de mercredi.

L’Université Lyon 3 saisit le Conseil d’État contre le gouvernement

Université Jean Moulin Lyon 3. Façade du Palais de l'Université, 15 quai Claude Bernard © David Venier

Ce jeudi 22 février, l'université Lyon 3 a saisit le Conseil d’État après l’annonce du gouvernement d’une réduction de 10 milliards d'euros de son budget pour l’année 2024. L’écologie, l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur seront tous concernés.

Avec cette décision, justifiée par Bercy par une croissance moins importante que prévue pour 2024, l’enseignement supérieur subira donc une coupe budgétaire de 900 millions d’euros. Une "erreur manifeste d’appréciation et de choix politiques contraires aux intérêts de la jeunesse et à la nécessaire préservation du climat", estime le président de l’université Lyon 3, Éric Carpano. En réaction, le président a décidé de saisir le Conseil d’État "afin de faire annuler ce décret et de rendre la parole à la représentation nationale."

Interdit, le festival de metal néonazi a bien eu lieu en Isère

Le groupe néonazi Graveland était la tête d’affiche du festival. © Graveland_at_Kolovorot

Pourtant interdit dans cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, le festival de black metal neonazi a bien eu lieu hier soir dans l'Isère. La préfecture indique dans un communiqué que la gendarmerie avait pourtant procédé à la notification de l'arrêté d'interdiction à l'organisateur à 18h, et que celui-ci a refusé d'en respecter les termes.

150 personnes ont participé au festival, qui a pris fin vers 1 h 30.

Tenu secret jusque là, le lieu du concert a été révélé en fin d'après-midi. Une salle communale avait été louée dans la petite commune de Vézeronce-Curtin. Selon la préfecture, la commune ne connaissait pas le motif ou la nature du rassemblement.

La date du 24 février n’avait par exemple pas été choisie par hasard, puisqu’il s’agit de la date de création du parti d’Adolf Hitler en 1920, le NSDAP, le parti national-socialiste des travailleurs allemands.

Mort d'Alexeï Navalny : "La Russie fait tout pour empêcher les enquêtes de prendre corps."

Mathilde Philip-Gay, professeure de droit public à Lyon 3, spécialiste de la responsabilité des chefs d’État @ Antoine Merlet

Devenu l’opposant numéro 1 de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny est décédé le 16 février dernier. Si les circonstances de sa mort sont encore floues, le rôle, même indirect, de Vladimir Poutine semble clair.

"Il va maintenant falloir établir deux choses : si Vladimir Poutine est directement responsable de cette mort et si Alexeï Navalny est mort suite à des blessures, ou suite à son empoisonnement d'il y a quelques années. Je pense que des enquêtes vont être menées mais on voit bien, d'ores et déjà, que la Russie fait tout pour empêcher ces enquêtes de prendre corps", analyse pour Lyon Capitale Mathilde Philip, professeure de droit public à Lyon 3, spécialiste de la responsabilité des chefs d’État, déléguée générale de la Chaire lyonnaise des droits humains et environnementaux et auteur de auteur de "Peut-on juger Poutine ?" (Albin Michel).

Chauffage urbain : la requête contre la Métropole de Lyon rejetée

Hôtel de la Métropole de Lyon © Tim Douet

Le tribunal administratif de Lyon a rejeté hier la requête en référé de la société Idex. Elle avait attaqué la Métropole de Lyon en justice dans le cadre d'un recours en référé après l'attribution du marché de chauffage urbain du sud-ouest lyonnais.

Idex Territoires devra verser 1400 euros à la Métropole de Lyon et à la société Coriance au titre des frais exposés, indique l'ordonnance du tribunal publiée hier.

Le contrat, s'élevant à 350 millions d'euros, avait été attribué au groupe Coriance, sans les votes de la droite qui déplorait un manque d'information sur un "rapport complexe". Le tribunal a estimé que "la société Idex Territoires n’est pas fondée à demander l’annulation de la procédure de passation contestée au stade de l’analyse des offres".