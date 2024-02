Ce dimanche jusqu'à 18h, le T1 effectue son terminus à la station La Doua-Gaston Berger en raison d'un incident technique.

Le tramway T1 circule uniquement entre les stations La Doua-Gaston Berger et Debourg en ce dimanche 25 février. Trois stations en bout de ligne ne sont plus desservies : INSA-Einstein, Croix-Luizet et IUT Feyssine.

La reprise de la circulation est estimée à 18h. Les TCL invoquent un incident technique.