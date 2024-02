L’Université Lyon 3 saisit le Conseil d’État contre le gouvernement

Alors que le gouvernement vient d’acter une coupe budgétaire de 10 milliards d’euros dans son budget 2024, qui concernera notamment l’enseignement supérieur, l’université Lyon 3 annonce saisir le Conseil d’État pour faire annuler cette décision.

Ce jeudi 22 février, l'université Lyon 3 a saisit le Conseil d’État après l’annonce du gouvernement d’une réduction de 10 milliards d'euros de son budget pour l’année 2024. L’écologie, l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur seront tous concernés.

900 millions d’économie dans l’enseignement supérieur

Avec cette décision, justifiée par Bercy par une croissance moins importante que prévue pour 2024, l’enseignement supérieur subira donc une coupe budgétaire de 900 millions d’euros. Une "erreur manifeste d’appréciation et de choix politiques contraires aux intérêts de la jeunesse et à la nécessaire préservation du climat", estime le président de l’université Lyon 3, Éric Carpano. En réaction, le président a décidé de saisir le Conseil d’État "afin de faire annuler ce décret et de rendre la parole à la représentation nationale."

" Ce coup de rabot témoigne d’une erreur manifeste d’appréciation et de choix politiques contraires aux intérêts de la jeunesse " Éric Carpano, président de l'université Jean Moulin Lyon 3 Tweet

Éric Carpano estime également que le gouvernement "a choisi d’outrepasser ses compétences" en modifiant le budget prévu pour le pays sans passer par le Parlement. Du côté de l'université lyonnaise on estime que "sur des sujets et des volumes financiers aussi importants, une discussion à l'Assemblée Nationale est nécessaire." Cette annonce reçue "comme une douche froide" enverrait donc "un signal défavorable" aux secteurs concernés. "On ne veut pas être considéré comme des variables d'ajustement", laisse-t-on entendre au sein de la faculté.

Écologie, défense, culture... pas épargnés

Aux coupes budgétaires opérées dans l'enseignement supérieur, il faut ajouter une amputation de 1,1 milliard d'euros du budget "travail et emploi" ou encore une diminution de 690 millions d'euros des crédits annuels alloués à "l'enseignement scolaire". En outre, l'écologie devrait perdre de son côté près de 1,4 milliard d'euros parmi tous les programmes qui lui sont attribués.

Ce à quoi il convient encore d'ajouter une réduction de 750 millions d'euros de l'aide publique au développement, de 300 millions de l'aide à l'accès au logement, de 200 millions pour la culture, 134 millions pour la police nationale, ou encore 118 millions pour l'administration pénitentiaire et 105 millions pour la défense.