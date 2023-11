Le récap' des temps forts de l'actualité lyonnaise cette semaine

Le rythme soutenu de l'actualité se fait aussi ressentir à Lyon. Retour sur les moments qui ont marqué la semaine.

Gastronomie, sport, santé, commémorations du 11 novembre, rassemblement contre l'antisémitisme...Voici les temps forts qui ont rythmé l'actualité de cette semaine du 6 au 12 novembre à Lyon.

Trois chefs d'Auvergne-Rhône-Alpes distingués au Gault & Millau

Depuis sa création en 1972, le guide gastronomique Gault & Millau met en valeur “le meilleur de la gastronomie, de la restauration, de l’hospitalité et de l’artisanat en France”. Pour sa 51e édition, le guide “dénicheur de talents” a récompensé Yoann Conte, chef du restaurant La Maison Bleue, Antoine Gras, chef de l’établissement Les Barmes de l’Ours et Sébastien Vauxion de Sakara.

Le 1er test salivaire pour diagnostiquer l'endométriose est lyonnais

Fondée en 2019 à Lyon, l'entreprise Ziwig a mis au point le premier test salivaire capable de diagnostiquer l'endométriose. Cette maladie gynécologique, pouvant entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte, touche 10% des femmes environ. Destiné aux patientes âgées de 18 à 43 ans présentant des symptômes évocateurs de l'endométriose, Ziwig Endotest est un dispositif médical réservé aux professionnels de santé. Celui-ci détecte ou non des traces de la maladie en analysant certains acides (ARN) contenus dans la salive, cela grâce au séquençage. Déjà disponible dans une quinzaine de pays, en Europe comme à l'international, Ziwig Endotest devrait rapidement être disponible en France.

(Photo Pexels)

Le match OL-OM sera joué au Vélodrome le 6 décembre avec le public marseillais malgré les incidents

Le 29 novembre dernier, l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille devaient s'affronter dans un match chaud bouillant, comme à leur habitude. C'était sans compter sur le caillassage des trois bus transportant les joueurs de l'OL et ses supporters par un groupe d'individus à l'extérieur du stade. Ainsi, la rencontre avait été annulée et reportée. Aucune sanction n'a été émise à l'encontre du club phocéen et la LFP a pris la décision de faire rejouer le match au Vélodrome avec les supporters marseillais... mais pas ceux de l'OL.

Le bus de l'Olympique lyonnais après son caillassage à proximité du stade Vélodrome. (Photo de Christophe SIMON / AFP)

105e anniversaire des commémorations du 11 novembre au parc de la Tête d'Or à Lyon

Comme chaque année, la France entière rend hommage à ses 2 000 000 de soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Et Lyon n'a pas fait office d'exception puisque les commémorations ont eu lieu au parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement. Au programme du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 : cérémonie militaire, remise de décorations, allocutions, défilé et dépôts de gerbe. Lors de son discours, Gregory Doucet, maire de Lyon, a insisté sur l'importance du devoir de mémoire. "Nous ne devons pas oublier tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, des guerres d'aujourd'hui et d'hier".

©Léo Olivieri - Monument aux morts de l'Île du Souvenir

Place Bellecour, un rassemblement de 3 000 personnes contre l'antisémitisme

Répondant à l'appel de plusieurs parlementaires Républicains et du parti Renaissance, plusieurs milliers de personnes se sont déplacés sur la place Bellecour pour lutter contre l'antisémitisme. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas lors d'une rave party en Israël, les combats font rage dans la bande de Gaza, exacerbant les violences et discriminations. À Lyon, ce sont plus de 1 250 actes antisémites qui ont été recensés depuis un mois, soit trois fois plus qu'en 2022. La présidente de la Licra Auvergne-Rhône-Alpes, Myriam Picot, a tenu à rappeler que "l'antisémitisme menace notre liberté et n'est pas seulement l'affaire des juifs mais de tous les êtres humains".