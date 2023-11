Commémorations du 11 novembre : "nous ne devons pas oublier"

Plusieurs cérémonies se sont déroulées à l'occasion du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Le maire de Lyon, la préfète du Rhône et le gouverneur militaire de Lyon étaient présents.

Comme chaque année, la France entière rend hommage à ses 2 000 000 de soldats morts durant la Première Guerre mondiale. Et Lyon n'a pas fait office d'exception puisque les commémorations ont eu lieu au parc de la Tête d'Or, dans le 6e arrondissement. Au programme du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 : cérémonie militaire, remise de décorations, allocutions, défilé et dépôts de gerbe.

🔴⚫ VIDÉO. Direction l'Île du souvenir au parc de la Tête d'Or pour une cérémonie aux morts #11Novembre pic.twitter.com/wiYczdRYQj — Lyon Capitale (@lyoncap) November 11, 2023

Plusieurs corps d'armée ont procédé à la prise d'armes, puis Gregory Doucet s'est joint à la préfète du Rhône, Fabienne Buccio pour observer la remise de plusieurs décorations militaires. Lors de son discours, le maire de Lyon a insisté sur l'importance du devoir de mémoire. "Nous ne devons pas oublier tous les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, des guerres d'aujourd'hui et d'hier".

Par ailleurs, la chorale des Petits Chanteurs de Lyon de la Maîtrise de la Primatiale a interprété "L’adieu", sur un texte de Guillaume Apollinaire. Puis le cortège, comme à son habitude, a pris la direction de l'Île du Souvenir et procédé à de multiples dépôts de gerbe devant le monument aux morts.

🔴⚫ VIDÉO. Dépôts de gerbes en hommage aux morts pour la France sur l'Île du Souvenir #11Novembre pic.twitter.com/WJpLN81Z2l — Lyon Capitale (@lyoncap) November 11, 2023

La paix, un "joyau à chérir"

Les élèves de l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi de Meyzieu, les jeunes du service national universel et des élèves du lycée Saint Joseph de Tassin la demi-lune, du collège Henri Longchambon et du lycée Japy de Lyon ont également assisté aux cérémonies. L'occasion pour le gouverneur militaire de Lyon, le général Denis Mistral de rappeler au micro de Lyon Capitale à quel point les jeunes générations ont une carte à jouer. "Le souvenir se transmet en agissant, en écoutant lors de commémorations comme celles-ci pour saisir l'esprit qu'elles représentent. Quand le temps passe on a tendance à oublier. 105 ans après il est difficile d'entretenir tout cela. C'est pourquoi Il est d'une importance capitale que les jeunesses se souviennent que le joyau le plus important à chérir aujourd'hui... c'est la paix".