Actualité
LDLC Arena
La LDLC Arena de Décines. (Photo Lionel Rault)

Ninho annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en février 2027

  • par La Rédaction

    • Après avoir dévoilé une nouvelle tournée des Zéniths et Arenas, Ninho fera escale à la LDLC Arena de Décines les 3 et 4 février 2027. La billetterie ouvrira début juillet.

    L'un des poids lourd du rap français s'apprête à retrouver la scène lyonnaise. Ninho a annoncé une nouvelle tournée qui passera par la LDLC Arena de Décines avec deux concerts programmés les 3 et 4 février 2027. Une double date pour l'un des artistes les plus écoutés de la scène francophone.

    Surnommé le "Jefe" par ses fans, le rappeur promet un spectacle à la hauteur de son parcours, marqué par une succession de succès commerciaux et de certifications. Cette tournée devrait également être l'occasion de défendre ses derniers projets sur scène.

    La billetterie ouvrira le jeudi 2 juillet à 12 heures. Les fans peuvent d'ores et déjà s'inscrire aux alertes mises en place par la LDLC Arena afin d'être informés de l'ouverture des ventes.

    à lire également
    Iron Maiden au Groupama Stadium : revoir la vierge…

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Iron Maiden au Groupama Stadium : revoir la vierge… 16:20
    L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
    Six cours d'eau rhônalpins distingués "Rivière en bon état" 16:06
    LDLC Arena
    Ninho annonce deux concerts à la LDLC Arena de Lyon en février 2027 15:38
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme décède après une chute depuis le 5e étage de son immeuble 15:05
    Privé de son terrain, le FC Lyon Croix-Rousse disposera d'un nouveau stade dès la rentrée 14:40
    d'heure en heure
    Le parquet national antiterroriste saisi après l’agression d’un surveillant au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier 14:10
    Bertrand Menay
    Bertrand Menay succède à Catherine Pautrat et devient président de la Cour d'appel de Lyon 13:36
    Le projet ASCENT de l’Institut Laue-Langevin obtient 1,4 million d’euros de la Commission européenne 13:00
    Marion Sessiecq
    Canicule : la maire du 3e demande des mesures d'urgence pour les personnes mises à l'abri place de Milan 12:40
    Les (rares) nuits théâtrales de Fourvière 12:20
    Pont du Roulet
    Métropole de Lyon : le pont du Roulet fermé aux automobilistes en juillet 12:02
    Hôtel de ville mairie Lyon
    Indemnités des élus à Lyon : les conseillers d’arrondissement délégués reconnus, mais rien pour ceux sans délégation 11:48
    Escapades en Haute-Savoie : accueillant pays du Mont-Blanc 11:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut