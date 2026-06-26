Après avoir dévoilé une nouvelle tournée des Zéniths et Arenas, Ninho fera escale à la LDLC Arena de Décines les 3 et 4 février 2027. La billetterie ouvrira début juillet.

L'un des poids lourd du rap français s'apprête à retrouver la scène lyonnaise. Ninho a annoncé une nouvelle tournée qui passera par la LDLC Arena de Décines avec deux concerts programmés les 3 et 4 février 2027. Une double date pour l'un des artistes les plus écoutés de la scène francophone.

Surnommé le "Jefe" par ses fans, le rappeur promet un spectacle à la hauteur de son parcours, marqué par une succession de succès commerciaux et de certifications. Cette tournée devrait également être l'occasion de défendre ses derniers projets sur scène.

La billetterie ouvrira le jeudi 2 juillet à 12 heures. Les fans peuvent d'ores et déjà s'inscrire aux alertes mises en place par la LDLC Arena afin d'être informés de l'ouverture des ventes.