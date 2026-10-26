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Charlotte Cardin sera de passage à Lyon pour promouvoir son nouvel album. @Charlotte Cardin

La chanteuse québécoise Charlotte Cardin annonce un concert à la LDLC Arena pour 2027

  • par Corentin Lucas

    • La chanteuse québécoise Charlotte Cardin fera escale à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, le 25 novembre 2027. Elle viendra présenter son nouvel album, Midnight, mon amour, dont la sortie est prévue le 29 janvier prochain.

    Que vous soyez fan ou non, vous avez forcément entendu un des multiples tubes de Charlotte Cardin. La chanteuse québécoise, au succès international, se produira à la LDLC Arena de Décines-Charpieu le jeudi 25 novembre 2027 à 20h, dans le cadre de sa nouvelle tournée mondiale.

    Ce concert sera consacré à son prochain album, Midnight, mon amour, attendu le 29 janvier prochain. Révélée au grand public en 2013 lors de la finale de La Voix, la version québécoise de The Voice, Charlotte Cardin s’est distinguée sur la scène musicale en mêlant anglais et français. Elle s’est fait connaître avec les titres Feel Good, The Way We Touch et plus récemment Tant pis pour elle.

    Une prévente dès ce mercredi

    La chanteuse a annoncé cette nouvelle tournée sur ses réseaux sociaux avec enthousiasme : "We’re going on tour, mon amour !!!" ("Nous partons en tournée, mon amour"). Cette série de concerts la conduira en Europe et en Amérique, avec cinq dates en France, dont Lyon.

    Pour le rendez-vous lyonnais, la prévente des billets est programmée pour ce mercredi 28 octobre à 10h. La mise en vente générale débutera, quant à elle, le jeudi 29 octobre à 10h. Les places seront disponibles sur le site de la LDLC Arena.

    Lire aussi : Gims reporte ses deux concerts à la LDLC Arena à décembre 2027 pour des raisons de santé

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