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Isère : la sélection régionale des Worldskills est lancée dans les métiers du bâtiment

  • par LR

    • La sélection régionale de la 49e édition des Worldskills dans les métiers du bâtiment est lancée dans l’Isère, la Loire et l’Ain. Elle se déroulera le 26 novembre dans l'Isère.

    La plus grande compétition mondiale des métiers se prépare pour sa 49e édition. Industrie, bâtiment, numérique... Plus de 65 métiers seront représentés durant la compétition. En Auvergne-Rhône-Alpes, la première phase a débuté dans l’Isère, l’Ain et la Loire avec l’organisation des sélections pour constituer l’équipe régionale dans les métiers du bâtiment.

    Pour les métiers de la construction et du Bâtiment en particulier en lice pour la compétition, le réseau BTP CFA AuRA accueille dans 3 de ses 11 établissements cinq sélections régionales. Les sélections ont lieu sur plusieurs sites partenaires : établissements scolaires, écoles de production, lycées professionnels, Centres de Formation d’Apprentis (CFA), fédération compagnonnique, technocentres d’entreprises…

    Le calendrier est d’ores et déjà connu. La sélection carrelage se déroulera ainsi le 8 octobre dans l’Ain, le 14 octobre dans la Loire pour la sélection peinture, et le jeudi 26 novembre au BTP CFA Isère pour les sélections installation électrique, métallurgie, plâtrerie et construction sèche.

    Les prochaines étapes de la compétition

    Une fois les sélections régionales terminées, d’ici février 2027, les qualifications nationales avec l'ensemble des lauréats régionaux se dérouleront du 22 mars au 30 avril. Les finales nationales auront enfin lieu du 13 au 15 octobre.

    La compétition s’étendra ensuite à l’internationale avec les finales mondiales organisées à Aichi, au Japon, en 2028, puis les finales Euroskills à Genève, en Suisse, en 2029.

    Lire aussi : Isère : le chantier du futur pôle de conservation est lancé, l’ouverture prévue en 2028

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