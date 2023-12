Le parc relais de la gare d’Oullins fermera définitivement le 1er janvier 2024

À compter du 1er janvier 2024, à 23 heures, le parc relais d’Oullins La Saulaie Sud, attenant à la gare, fermera définitivement ses grilles avant d’être remplacé par un espace vert dédié aux sportifs.

Annoncée de longue date, la fermeture définitive du parc relais (P+R) d’Oullins La Saulaie Sud sera effective à compter du 1er janvier 2024. À cette date, passé 23 heures les 306 places de stationnement attenantes à la gare d’Oullins ne seront plus accessibles. Très prisés des usagers du réseau TCL, ce P+R, qui affiche encore complet ce mardi 26 décembre et qui fait partie des P+R saturés de la Métropole de Lyon, a vocation à être transformé dans le cadre du projet de transformation de la Zac de la Saulaie.

Transformé en parc sportif arboré

En septembre dernier, lors de la présentation des évolutions de son projet mené par la SERL (Société d'Equipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon) la Métropole de Lyon précisait que cet espace de stationnement serait transformé en « parc sportif de 1,4 hectare le long des voies ferrées ». "Il s’étendra jusqu’à la limite de la ZAC au sud. Il est composé d’une partie centrale fermée, entre le gymnase et la piscine, et d’une seconde, ouverte, jusqu’à la limite de la ZAC", ajoutait la collectivité.

Visuel du futur parc sportif arboré qui doit voir le jour en lieu et place du P+R d'Oullins La Saulaie Sud. (Crédit Ilex)

Situés à quelques encablures, le P+R Oullins La Saulaie Nord, réservé aux abonnés premium, devrait quant à lui rester ouvert jusqu’en "2025 ou 2026 en fonction de l’avancée des travaux dans le secteur", expliquait la Ville d’Oullins sur son site au mois d’octobre dernier. À terme, comme pour le P+R qui fermera ce lundi 1er janvier, les 107 places du P+R de La Saulaie Nord seront remplacées par les 877 places ouvertes à l’automne sur le P+R de Saint-Genis-Laval, dans le cadre du prolongement du métro B. Un nouveau parking qui affiche lui aussi complet ce mardi 26 décembre en pleine période des vacances de Noël.