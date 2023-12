Ce mardi 26 décembre, la qualité de l’air est "mauvaise" dans le bassin lyonnais. La préfecture du Rhône insiste sur les bons gestes à adopter.

Ce mardi 26 décembre, la qualité de l’air dans l’agglomération lyonnaise est mauvaise. En cause, une concentration de particules fines (PM2,5) liée à "l’absence de vent et aux gelées nocturnes", ainsi que des "émissions de particules liées au chauffage" qui augmentent et s’accumulent dans l’air, explique l’observatoire de la qualité de l’air en Auvergne Rhône Alpes (Atmo).

Les conseils à appliquer

Afin de limiter les effets de cette pollution, l’observatoire recommande l’utilisation de masques anti-pollution, d’emprunter les voies piétonnes si l’on est à pied pour ne pas rencontrer des voies de circulation encombrées. Par ailleurs, les activités physiques intenses sont à limiter.

[#QualitéAir]

Par temps froid, en Auvergne-Rhône-Alpes, le chauffage individuel au bois peut contribuer jusqu’à 80% des émissions totales de particules fines.



🪵🔥 Voici quelques conseils pour se chauffer tout en préservant la qualité de l'air 👇https://t.co/i3tdmK7Tks pic.twitter.com/0yvv2t0QXz — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 26, 2023

Pour les personnes qui se chauffent au bois, la préfecture du Rhône recommande sur son compte X (anciennement Twitter) d’utiliser des bûches sèches ce qui permettra "une meilleure combustion et moins de particules polluantes." Pour l’heure, aucune mesure restrictive ne devrait être mise en place, comme cela avait été le cas le 18 décembre dernier pour mettre fin à un épisode de pollution intense.