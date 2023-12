Lyon, première "ville du quart d'heure" de France

Lyon arrive en tête du classement des "villes du quart d'heure" dans lesquelles de nombreux services sont accessibles à pied.

C'est l'un des nombreux concepts matraqués par les exécutifs écologistes de la Ville et de la Métropole de Lyon : "la ville du quart d'heure". L'objectif est de permettre aux habitants d'avoir accès à un maximum de services et commerces à quinze minutes à pied de leur domicile. Selon le Parisien-Aujourd'hui en France, Lyon pointe à la première place du classement des villes de plus de 100 000 habitants où il est possible de tout faire à pied.

"Lyon a probablement le meilleur système de transports en commun"

Pour réaliser ce classement, les journalistes du Parisien ont évalué les 35 plus grandes villes françaises en plaçant dix points de façon aléatoire puis en estimant les infrastructures (écoles, commerces etc.) à moins de quinze minutes. Malgré de grandes disparités suivant les quartiers, Lyon "se distingue par son nombre de médecins accessibles en moins de quinze minutes, ses écoles et son offre de restauration et de commerces de bouche", écrivent nos confrères.

La capitale des Gaules obtient une note de 13.28, devançant Lille de plus d'un point. Le réseau de transports en commun est par ailleurs salué : "Lyon a probablement le meilleur système de transports en commun", juge Benjamin Pradel, docteur en sociologie urbaine. Nos confrères rappellent néanmoins que le prix de l'immobilier est particulièrement élevé à Lyon intramuros, et Marie Huyghe, docteure en urbanisme, de rappeler : "Si la vie de proximité ne concerne que les revenus les plus élevés, on peut considérer qu’elle n’est pas une réussite."