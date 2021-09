Le mouvement anti-pass sanitaire faiblit à Lyon

Le 10e samedi de mobilisation des opposants au pass sanitaire et à la vaccination obligatoire, samedi 4 septembre, avait réunit le plus grand nombre de manifestants. 3700 personnes selon la préfecture. (Photo Hadrien Jame)

Avec un peu plus de 1000 manifestants samedi 25 septembre, le mouvement anti-pass s'essouffle à Lyon.

Ils étaient 2800 le 14 août, 3700 le 4 septembre, 1500 le 18 septembre et ne sont maintenant plus qu'environ 1000 personnes à manifester à Lyon contre le pass sanitaire samedi 25 septembre, selon les chiffres de la préfecture. Samedi 25 septembre, trois manifestations étaient organisées.

Les collectifs "Lyon pour la liberté" et "Coronafolie" sont partis des Brotteaux, et étaient environ 450 selon la préfecture. Un autre rassemblement était organisé sur les berges du Rhône près de la place Maréchal Lyautey, en présence de Alexandra Henrion-Claude, généticienne connue pour ses sorties complotistes autour du vaccin. Une chaîne humaine s'est formée et réunissait environ 250 personnes.

Enfin, les soignants, les gilets jaunes et mouvements de gauche et d'extrême-gauche se sont retrouvés près du palais des 24 colonnes, contre le pass mais aussi contre la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Selon la préfecture, ils étaient 350.