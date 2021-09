Lyon : une manifestation organisée contre la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites

Samedi 25 septembre à 14h, plusieurs collectifs et associations appellent à se rassembler devant les 24 colonnes.

Une manifestation est organisée samedi 25 septembre dans le 5ème arrondissement. Déclarée en préfecture, elle s'élancera des 24 colonnes jusqu'à la place Guichard. Le TNP Occupé, Fakir Lyon, CNNR Lyon, l'assemblée des Gilets Jaunes de Lyon & Environs, ATTAC Rhône et le collectif "Soignants Hospitaliers Résistants 69" portent quatre revendications. Ils souhaitent le retrait de la réforme de l'assurance chômage, s'opposent à la réforme des retraites, veulent une taxation sur les transactions boursières et demandent la "réintégration des soignants suspendus et l’investissement dans l’hôpital public".

Ils s'opposent à l'allocution du 12 juillet d'Emmanuel Macron. Mais contrairement à ce qu'on pourrait s'y attendre, leurs mots d'ordre ne portent pas sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. Mais sur la fin de l'allocution, passée à la trappe dans beaucoup d'esprits. Le 12 juillet, le président de la République a annoncé que "la réforme de l’assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre" et que la réforme des retraites serait poursuivie.

La réforme des retraites vise à repousser l'âge de départ à la retraite et à supprimer les différents régimes de retraites qui existent selon les métiers, pour en créer un unique. Quant à la réforme de l'assurance chômage, elle modifie le mode de calcul et les montants des allocations chômage, ainsi que la période d'indemnisation. Les manifestants estiment que ces deux réformes sont des "mesures d'austérité" qui vont renforcer la précarité des chômeurs et des retraités.