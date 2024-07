La Métropole de Lyon s'apprête à accueillir 2 500 vélos électriques flambants neufs sur ses 428 stations Vélo'v.

A l'occasion de son vingtième anniversaire, Vélo'v prépare l'arrivée de ses nouveaux vélos à assistance électrique. Cette nouvelle flotte de 2 500 e-Vélo'v sera équipée de batteries embarquées qui se rechargent directement en station. Afin d'assurer leur recharge simultanée, les 428 stations du territoire doivent donc s'adapter.

Des vélos plus puissants chargés en 3 heures

La Métropole de Lyon présentait en novembre dernier ses nouveaux vélos électriques. Recyclables, plus puissants et équipés de batteries embarquées, ceux-ci viennent compléter l'offre en Vélo'v pour apporter un nouveau confort aux grands-Lyonnais. En effet, ces vélos électriques auront une puissance de 250 watts et se rechargeront complètement en 3 heures. Grâce aux nouvelles batteries, les usagers pourront rouler à 25 km/h, mais seront d'abord bridés à 20 km/h pour se familiariser au vélo.

Lire aussi : Face à l'échec e-Vélo'v, la Métropole de Lyon présente son nouveau vélo électrique

Pour accueillir ses vélos plus puissants, "il a fallu multiplier par trois la puissance des stations de recharge", expliquait en conférence ce mardi 9 juillet Patrick Lyonnet, directeur régional d'Enedis. Le gros des travaux se fait ainsi au niveau des câbles reliant la borne Vélo'v aux points d'accroche des vélos. Des techniciens se sont également chargés de changer les disjoncteurs des bornes pour faire passer l'intensité du courant électrique de 10 à 32 ampères.

Un technicien Enedis change le disjoncteur de la borne pour augmenter sa puissance.

Les 2 500 vélos électriques seront mis en service dès 2025. Toutes les formules d'abonnement permettront aux usagers de s'en service pour leurs déplacements. Les abonnés courte et longue durées ayant un abonnement classique bénéficieront ainsi de 30 premières minutes à un euro. Pour ceux qui avaient fait le choix de la batterie portative, celle-ci pourra être restituée en comptoir Vélo'v. Les abonnés pourront alors migrer vers les nouvelles formules.

Lire aussi : Les Voies Lyonnaises poursuivent leur développement