"Le mois étudiant" à Lyon : l'aide aux étudiants

Alors qu’il est de plus en plus difficile d’être étudiant à Lyon, le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de la ville de Villeurbanne organise "le mois étudiant".

Du 5 au 29 septembre, accueil et accompagnement sont les mots d’ordre. Des dispositifs et des aides ont été mis en place pour les logements, les emplois, les déplacements… Tout cela est gratuit et sans inscription.

Logement

Des temps d’informations sont proposés le 5 septembre de 16h à 18h avec Info Logement. Ainsi, ce domaine n'aura plus de secrets pour les étudiants.

Emploi

Des sessions de job dating sont disponibles. L’occasion de rencontrer directement des recruteurs. De plus, Info Bafa et les Éclaireuses et Éclaireurs de France invitent à mieux connaître la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) : l’inscription, le déroulement de la formation, la recherche du stage et l’accès aux offres d’emploi. Cela se passe le mercredi 14 septembre de 16h à 18h.

Déplacement

La ville de Villeurbanne et la Métropole de Lyon organisent Free Vélo’v le samedi 17 septembre de 14h à 18h. Il s’agit de proposer gratuitement des vélos aux étudiants boursiers et aux jeunes en insertion d’une durée de trois mois à deux ans.

Talents

Pour les étudiants plus artistiques, les Tremplins de la Nuit des Étudiants du Monde (NEM) sont organisés par la Métropole et la Ville de Lyon, en partenariat avec la Ville de Villeurbanne et les associations AVUF et ESN CosmoLyon. Les auditions auront lieu le jeudi 28 et vendredi 29 septembre à partir de 20h. Les groupes retenus joueront à la NEM le 13 octobre prochain au Transbordeur.

