Première édition de Lyon braderie festival

Ce week-end mypresquile vous propose 5 km de bonnes affaires, des ateliers pour découvrir des savoir-faire, un marché aux fleurs, des ateliers créatifs sans oublier le village gastronomique. Vaste programme.

C’est l’événement du week-end. De Bellecour à Confleunce en passant par la place des Terreaux l’association des commerçants et artisans de la presqu’île investi une bonne partie de la ville ce samedi de 10h à 19h et de 11h à 18h dimanche. Des centaines de marques sont proposées à prix réduits.

Le festival promet 48h d’effervescence et 4 pôles d’animations. Parmi eux le pôle végétal place des Jacobins qui se transforme en une oasis de verdure et de couleur. Une dizaine de fleuristes vous y attendent. Place Terreaux, le pôle labels met en lumière les produits fabriqués à Lyon. Les fans de dessin, d’art floral, de broderie ou tout autre atelier créatifs pourront se rendre place Sathonay et choisir entre les 25 ateliers proposés. Mais que serait un événement lyonnais sans une touche de gastronomie. Cette dernière n’est pas en reste, un village gastronomique réunissant 16 chefs est niché place de la République. Épicuriens et gourmands pourront se réunir dans une ambiance guinguette avec Dj set.

La cravate solidaire est de la partie

Pendant les 48h du festival, venez faire un don de vêtements professionnels, costumes, chemisiers, chaussures ou autres éléments indispensables pour contribuer à la réussite d’un entretien d’embauche.