Quoi de neuf à Lyon ?

Brigand, un concept store chaleureux et innovant dédié à tous les chiens lyonnais et à ceux qui les aiment.

Les nouvelles boutiques à découvrir à Lyon ce mois-ci

Concept store dog friendly

Brigand, c’est un concept store chaleureux et innovant dédié à tous les chiens lyonnais et à ceux qui les aiment. Son objectif : répondre aux besoins de votre toutou préféré, tout en vous faisant plaisir. Créé par Juliette, heureuse propriétaire de Marley, un cocker anglais mignon à croquer, Brigand propose un espace boutique dans lequel vous trouverez des produits pour chiens – et quelques-uns pour chats – au design tendance. Les humains ont aussi leur corner, avec de petits accessoires, de la papeterie… le tout aux motifs canins bien sûr ! L’espace dog wash propose des créneaux horaires à réserver et met à disposition tout le matériel de toilettage nécessaire. Enfin, tandis que vous siroterez une boisson en dégustant une gourmandise dans la partie café, votre chien se verra servir une glace à la viande ou un bon doggychino ! À venir : des ateliers animés par des ostéopathes canins, des éducateurs, des comportementalistes…

Brigand – 44, rue Sala, Lyon 2e – Ouverture le 8 juin

Cosmétiques sans plastique

Chaque année en France, nous jetons 360 millions de bouteilles et de gels douche ! Face à ce constat alarmant, Sarah a créé Unbottled, une marque de soins solides écologiques, sans plastique ni produits chimiques. Son objectif : changer nos habitudes de consommation grâce à une belle proposition de cosmétiques solides et colorés aussi agréables que les produits liquides. Et c’est réussi ! Les shampoings, déodorants, démaquillants et nettoyants sont efficaces, ils sentent bons et n’assèchent pas la peau. Fabriqué en France, design, 100 % végan, ils sont à retrouver dans la toute nouvelle boutique de la marque fraîchement ouverte rue du président-Édouard-Herriot.

Unbottled – 52 rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Sportswear premium

Après Cannes et Marseille, C.P. Company pose ses valises en plein cœur de Lyon. Fondée à Bologne en 1971 par le styliste Massimo Osti, cette marque italienne propose des vêtements et accessoires de sportswear premium : tee-shirts, sweats, pantalons, casquettes, bobs, bananes, sacs à dos… Plébiscités par les jeunes, les produits se démarquent par leur look, leur qualité, les tissus italiens innovants, l’originalité de certains des matériaux et des couleurs profondes obtenues grâce au procédé de teinture en pièce (le vêtement est teint à la fin du processus de fabrication). Mention spéciale pour la veste Goggle, emblématique de la marque. Inspirée des vestes militaires, elle est reconnaissable grâce à sa capuche agrémentée de verres de lunettes intégrées.

C.P. Company – 3, rue du Bât-d’Argent, Lyon 2e

Artisanat lyonnais

Le Labo des Créations est un collectif de trente créatrices et créateurs lyonnais engagés dans l’écoresponsabilité et prônant ce qui est fabriqué à la main. Pour notre plus grand plaisir, les voilà réunis, pour minimum trois mois, dans une belle boutique rue de la Ré, afin de nous faire découvrir leurs jolies créations : bougies, cosmétiques, céramique, bijoux, objets de déco, alimentation… L’occasion de démontrer, encore une fois, la richesse et le dynamisme de la création et de l’artisanat lyonnais, mais aussi de dénicher un cadeau orignal à prix doux. Cerise sur le gâteau : sur place, il y a toujours au moins un créateur avec lequel vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre le temps d’échanger.

Le pop-up du Labo des Créations – 45, rue de la République, Lyon 2e (jusqu’à fin août minimum)

Romane Veyrac

Bal des saveurs

Voilà deux ans que Romane Veyrac officie en tant que seconde de cuisine au sein du restaurant de Marc Boissieux, L’InaTTendu. Le célèbre chef ayant décidé d’aller s’installer à quelques encablures de Lyon, Romane reprend le lieu et le revisite à sa sauce ! Dès le 29 mai, vous y dégusterez une cuisine de bistrot faisant la part belle aux légumes, aux produits de saison et aux saveurs parfumées de sauge, ail des ours, citron confit, amandes… Amenée à se renouveler régulièrement, la carte est courte et propose trois plats – viande, poisson et végétarien – et trois entrées, le tout fait maison. Sans oublier les desserts concoctés par la boulangerie artisanale Painpote.

Rousille – 95, rue Bossuet, Lyon 6e