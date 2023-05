Le maire de Grenoble Éric Piolle propose de supprimer les jours fériés religieux

En proposant de supprimer les jours fériés religieux, pour les remplacer par des jours fériés célébrant notamment l’abolition de l’esclavage, le maire EELV de Grenoble, Éric Piolle, a suscité la polémique.

Le maire de Grenoble Éric Piolle a donné vie à une nouvelle polémique en provenance de la capitale des Alpes en proposant de remplacer les jours fériés religieux. Dans un tweet publié le 24 mai, l’élu écologiste propose ainsi : "Supprimons les références aux fêtes religieuses dans notre calendrier républicain : déclarons fériées les fêtes laïques qui marquent notre attachement commun à la République, aux révolutions, à la Commune, à l’abolition de l’esclavage, aux droits des femmes ou des personnes LGBT".

Je propose de rendre notre calendrier républicain davantage laïc et pluraliste :

laisser des jours fériés au choix selon les convictions religieuses de chacun, et instaurer de nouveaux jours fériés en référence à notre Histoire commune.pic.twitter.com/dELdP2WsQK — Éric Piolle (@EricPiolle) May 29, 2023

6,6% de catholiques pratiquants

Ce qui n’a pas manqué de faire réagir de nombreux internautes, mais également certains élus d’extrême droite, mais aussi de droite, qui accusent le maire EELV de vouloir supprimer "la France et les Français". "Résistons à cette folie woke de déconstruction de notre civilisation ! Assez ! Soyons fiers de notre histoire, de notre culture et de notre identité", s’est ainsi insurgé le député de l'Essonne et président de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan.

Scandaleux ! #Piolle souhaite la suppression des références aux fêtes religieuses de notre calendrier...

Résistons à cette folie #woke de déconstruction de notre civilisation ! Assez ! Soyons fiers de notre histoire, de notre culture et de notre identité. https://t.co/QRf1bg4SLB — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) May 28, 2023

Invité de RMC pour le lundi de Pentecôte, le maire de Grenoble a précisé sa pensée au micro de Apolline de Malherbe, tandis que selon des données collectées par l’IFOP en 2021, seulement 6,6% des Français se disent catholique pratiquants. Alors que la France compte 11 jours fériés que compte la France six font référence à des événements religieux (Noël, Pâques, la Pentecôte, la Toussaint, l’Ascension, l’Assomption), Éric Piolle, qui se dit "pratiquant", mais "non croyant", a rappelé que "certains de ces jours ne sont pas religieux".

À l’instar du lundi de Pâques, "le lundi de Pentecôte n’est pas religieux. La fête de Pentecôte […] c’est le dimanche", explique ainsi l’élu EELV, alors que traditionnellement le lundi a été rendu férié pour permettre aux fidèles de se remettre de la fête de la Pentecôte, où l’on célèbre des sacrements religieux. Pour mémoire, le lundi de Pentecôte avait d’ailleurs été supprimé en 2003 par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, avant d’être réinstauré quelques années plus tard en 2008. Éric Piolle assure toutefois ne pas vouloir réduire le nombre de jours. "Je propose que l’on ait un jour sur l’abolition de l’esclavage. En France, l’abolition de l’esclavage est un jour férié uniquement dans les départements d’Outre-Mer", souligne ainsi l’élu de gauche.